شرطة الجلفة توجه نداء للجمهور

وجهت مصالح الأمن بولاية الجلفة، نداء إلى الجمهور يخص أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وجنحة النصب على الجمهور عن طريق سلب أموال الغير.

وجاء في النداء "طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وتنفيذا للتعليمة النيابية الصادرة عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة تنهي مصالح أمن ولاية الجلفة، إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور، المدعوين (خ.م) و (خ.ع) و (ب. ل.ع.ح) و (ع.م)، مشتبه فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وجنحة النصب على الجمهور عن طريق سلب أموال الغير".

واضاف ذات النداء توجه مصالح أمن ولاية الجلفة، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم، سواء تعامل معهم شخصياً أو له معلومات بصفته شاهدا التوجه لفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة أو نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.