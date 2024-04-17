محادثات بين عطاف وغوتيريش

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، محادثات مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بنيويورك.

ووفق بيان الوزارة، فإن اللقاء كان فرصة لاستعراض تطورات القضية الفلسطينية وتبادل وجهات النظر والتحاليل حول آفاق إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتسريع بإقامة الدولة الفلسطينية السيدة والمستقلة كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الصهيوني.

كما تطرق الطرفان، من جانب آخر، إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي على ضوء التحديات التي تفرضها مختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء.