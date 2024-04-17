الكيان الصهيوني ينفذ ضربة عسكرية ضد إيران

ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الصهيوني قصف اليوم مواقع في إيران فيما نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إنه رد على هجوم إيراني استهدف الكيان الصهيوني قبل أيام، من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان، وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن المواقع النووية في الإقليم لم تتعرض لضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الإقليم.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع دوي انفجارات وتعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن. وأفادت وسائل الإعلام الرسميّة الإيرانيّة فجر الجمعة بسماع انفجارات في وسط أصفهان، فيما نقلت وسائل إعلام أمريكيّة عن مسؤولين قولهم إنّ الكيان الصهيوني نفّذ ضربات انتقاميّة ضدّ خصمه.

وفعّلت إيران دفاعاتها الجوّية فوق العديد من المدن بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دويّ انفجارات قرب مدينة اصفهان (وسط) وكان الكيان الصهيوني قد توعّد بالردّ بعد شنّ إيران الأسبوع الماضي هجوما بمئات الصواريخ والمُسيّرات على الدولة العبريّة التي اعتُرضت غالبيّتها.

من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.

بدوره، قال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا". إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة الجمعة عن "مصادر موثوقة" أنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما".

أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط) فجر الجمعة.

وقالت الوكالة "التقارير تُشير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".