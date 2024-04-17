بلايلي يعتذر..

اعتذر لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، للحكمة غادة ماهات، بعد التصرف الذي قام به تجاهها في مباراة المولودية أمام وداد تلمسان في إطار ربع نهائي كأس الجزائر.

وفي رسالة اعتذار نشرها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام "، قال بلايلي: "الحكمة غادة ماهات، أود أن أعتذر بشدة عن سلوكي خلال المباراة الأخيرة، أعلم أنني انجرفت في الضغط وعبرت عن إحباطي بشكل غير لائق تجاهك وأدرك أن هذا لم يكن عادلا مني وأنا نادم بشدة على أفعالي".

و"أدرك أنك بذلت قصارى جهدك لإدارة المباراة بشكل عادل ومحايد، وأؤكد لك أن رد فعلي لم يكن موجهًا إليك شخصيًا"، يضيف بلايلي.

كما أود أن أعتذر لك بشدة عن سلوكي غير اللائق، وآمل أن تقبلي اعتذاري، مشددا على التزامه بالعمل على إدارة التوتر والضغط لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل.