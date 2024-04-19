سوريا تؤكد تعرضها لهجوم صهيوني

أفاد مصدر عسكري في سوريا، بأن الكيان المحتل استهدف بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين، مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري في المنطقة الجنوبية، مؤكدا وقوع خسائر مادية.

وقال المصدر: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الصهيوني عدوانا بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".

يأتي ذلك تأكيدا لأنباء أفادت في وقت سابق من فجر اليوم بأن الصهاينة شنوا غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم نفذته على أهداف في إيران.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا.

وشملت الغارات على جنوبي سوريا مطارات الثعلة في السويداء و"عزرة" و"الثليحة".

كذلك جرى استهداف كتيبة رادار تقع بين بلدة عزرا وقرية قرفة في الجنوب.