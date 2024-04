L’Algérie au troisième rang des économies africaines

Le Fonds monétaire international (FMI) a classé l’Algérie comme troisième économie africaine en 2024, notant que le Nigeria risquait de perdre sa troisième place au profit de l’Algérie, qui revient après une décennie de croissance lente, de pressions inflationnistes et de dépréciation du dinar.

Selon les projections du FMI, une croissance plus rapide du PIB en Afrique du Sud, en Égypte et en Algérie mettra le Nigeria pour les cinq prochaines années, tandis que l’Algérie se classera au troisième rang des économies les plus importantes du continent avec un PIB estimé à 266,78 milliards de dollars en 2024.

Les défis macroéconomiques actuels du continent ont ralenti la croissance, mais les projections sont stables selon le FMI, qui prévoit que l’Afrique du Sud (373 milliards de dollars), l’Égypte (348 milliards de dollars), l’Algérie (267 milliards de dollars) et le Nigeria (253 milliards de dollars) seront les quatre principales économies africaines d’ici 2030.

L’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé d’Afrique, deviendra la plus grande économie d’Afrique, avec un PIB de 373 milliards de dollars, position que le pays devrait conserver jusqu’en 2027.

L’Algérie se classe, de son coté, au troisième rang des économies continentales les plus importantes avec un taux de croissance d’environ 3,8 % en 2024.

L’institution a, par ailleurs, estimé le PIB au taux actuel à environ 266,78 milliards de dollars et PIB par habitant à 5720 $.