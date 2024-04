La SNTF lance des réductions pour ces catégories

La Société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a annoncé, hier, une nouvelle tarification pour les usagers des trains de banlieue et longue distance ayant des besoins spéciaux.

La SNTF a expliqué, sur sa page officielle sur Facebook, que le processus est divisé en trois catégories. La première catégorie concerne les individus handicapés dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %. Ces derniers bénéficieront d'une réduction de 50 % sur les lignes interurbaines et longues, précise le communiqué de la SNTF.

Pour la deuxième catégorie, les individus ayant un taux d'incapacité compris entre 80 et 100 % bénéficieront d'une réduction pouvant atteindre 100 % sur les lignes interurbaines et longues.

Quant à la troisième catégorie, ceux dont le taux d'incapacité est de 100 %, bénéficieront d'une réduction de 100 % sur les lignes interurbaines et longues, ainsi qu'une réduction de 100 % pour la personne accompagnante, précise le communiqué.

La SNTF a, également, indiqué que les trois catégories bénéficieront de réductions de 100 % sur les lignes de banlieue.