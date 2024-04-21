هكذا ستباع تذاكر القمة بين "سوسطارة" و"بلوزداد"

أجري، اليوم الإثنين، الاجتماع الأمني لمباراة نصف نهائي كأس الجزائر بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، المقررة هذا الأربعاء بملعب نيلسون مانديلا.

وستخصص حصة 13 ألف تذكرة لكل فريق، حيث لن تباع على مستوى موقع تذكرتي بل سيتكفل كل فريق ببيعها على مستواه بداية من نهار الغد.

وسيكون جلوس أنصار شباب بلوزداد على مستوى المدرجات الموجودة على يسار المنصة الشرفية، في حين سيجلس أنصار اتحاد العاصمة على يمين المنصة الشرفية.

كما تم تخصيص حافلات لنقل أنصار شباب بلوزداد إلى ملعب نيسلون مانديلا انطلاقا من ساحة اول ماي، فيما تم تخصيص حافلات لنقل أنصار إتحاد العاصمة إضافة إلى الصحفيين انطلاقا من ملعب 5 جويلية.