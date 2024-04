Déclarations du père de l’élève victime de l’effondrement du toit d’une école

Le père de l'élève victime de l'effondrement du toit de l'école primaire du martyr Sayeh Rahou à la commune de Boutlelis à Oran a donné des nouvelles de l’état de a santé de sa fille.

Il a déclaré à la radio régionale d'Oran, ce soir, que sa fille est en bonne santé et qu’elle elle s'est réveillée dans un état stable. "Ce qui lui est arrivé relève du destin, et nous lui souhaitons un prompt rétablissement، inchallah" .

"Je rassure le peuple algérien sur son état de santé, elle va bien et est en bonne santé", a-t-il précisé

L'effondrement du plafond de cette école a fait plusieurs blessés, dont une élève qui a subi une opération chirurgicale au niveau de la tête, au service pédiatrie de l'hôpital universitaire Dr Benouda Ben Zerga à Oran.

Quatre autres élèves, dont l'état est stable, ont été transférés à l'hôpital Ben Zerga, alors que les autres blessés, en état de choc psychologique, ont été pris en charge dans les établissements de santé de Boutlelis.