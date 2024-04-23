مباشر: الأشواط الإضافية بين سوسطارة وبلوزداد

تجرى، اليوم الأربعاء، مقابلة نصف نهائي كأس الجمهورية الثانية التي تجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

البث المباشر نقلا عن التلفزيون العمومي: الأشواط الإضافية

وسيواجه الفائز من المواجهة، الجار، مولودية الجزائر، في النهائي، حيث تغلب هذا الأخير أمس على شباب قسنطينة بمعلب ميلود هدفي في وهران، في نصف النهائي الأول بنتيجة 2-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

التشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد:

قندوز، بن عيادة، كداد، بوشار، خاسف، سالمي، بوراس، بن غيث، مزيان، بلخير، وامبا.

التشكيلة الأساسية لاتحاد الجزائر:

سوفي، رضواني، بلعيد، بوناصر، لعمارة، جحنيط، بن زازة، بوخنشوش، باشا، أتيبا، كانو.