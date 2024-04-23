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رياضة

مباشر: الأشواط الإضافية بين سوسطارة وبلوزداد

24 افريل 2024 ()

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تجرى، اليوم الأربعاء، مقابلة نصف نهائي كأس الجمهورية الثانية التي تجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.

البث المباشر نقلا عن التلفزيون العمومي: الأشواط الإضافية

 

وسيواجه الفائز من المواجهة، الجار، مولودية الجزائر، في النهائي، حيث تغلب هذا الأخير أمس على شباب قسنطينة بمعلب ميلود هدفي في وهران، في نصف النهائي الأول بنتيجة 2-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

التشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد:

 قندوز، بن عيادة، كداد، بوشار، خاسف، سالمي، بوراس، بن غيث، مزيان، بلخير، وامبا.

التشكيلة الأساسية لاتحاد الجزائر:

سوفي، رضواني، بلعيد، بوناصر، لعمارة، جحنيط، بن زازة، بوخنشوش، باشا، أتيبا، كانو.

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