مباشر: الأشواط الإضافية بين سوسطارة وبلوزداد

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تجرى، اليوم الأربعاء، مقابلة نصف نهائي كأس الجمهورية الثانية التي تجمع بين اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد على ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة.
البث المباشر نقلا عن التلفزيون العمومي: الأشواط الإضافية
وسيواجه الفائز من المواجهة، الجار، مولودية الجزائر، في النهائي، حيث تغلب هذا الأخير أمس على شباب قسنطينة بمعلب ميلود هدفي في وهران، في نصف النهائي الأول بنتيجة 2-1 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.
التشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد:
قندوز، بن عيادة، كداد، بوشار، خاسف، سالمي، بوراس، بن غيث، مزيان، بلخير، وامبا.
التشكيلة الأساسية لاتحاد الجزائر:
سوفي، رضواني، بلعيد، بوناصر، لعمارة، جحنيط، بن زازة، بوخنشوش، باشا، أتيبا، كانو.