رئيس نجم مقرة يكشف عن موقف رئيس الفاف من الحكام

أكد رئيس نجم مقرة، عزالدين بن ناصر أن عقوبات صارمة ستتخذها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في حق الحكام الذين يرتكبون أخطاء تحكيمية فادحة تؤثر بشكل مباشر على نتائج المباريات المصيرية المتبقية من البطولة المحترفة.

وقال بن ناصر في تصريحاته لـ "الخبر" :" أخذ ملف التحكيم حصة الأسد في اجتماع رؤساء الأندية المحترفة مع رئيس الاتحادية لأننا شاهدنا أخطاء ومهازل تحكيمية في مباريات مصيرية لا يجب السكوت عنها ولهذا تعهد رئيس الفاف وليد صادي باتخاذ إجراءات صارمة واحتواء المشكل من خلال فرض عقوبات تصل إلى حد الإقصاء مدى الحياة في حق كل حكم ثبت ارتكابه أخطاء فادحة في الجولات المتبقية من عمر البطولة " .