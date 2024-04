Le prix international de la fiction arabe décerné à un prisonnier palestinien

L’écrivain palestinien Basem Khandakji, qui est dans une prison de l’occupation depuis près de 20 ans, a remporté le prix internationale de la fiction arabe avec son roman "Un masque aux couleurs du ciel", publié par la Maison de la littérature.

Le prix, présenté par le centre de langue arabe d’Abu Dhabi avec le soutien de l’entreprise Booker à Londres, s’élève à 50000 $ en plus de la traduction du roman en anglais.

Le prix a été reçu dimanche au nom du lauréat, l’éditrice du roman Rana Idris. La liste des nominations annoncées dans en février comprenait six romans d’Égypte, d’Arabie saoudite, du Maroc, de Palestine et de Syrie, chacun ayant reçu 10000 dollars.