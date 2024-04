Une plateforme d'IA pour orienter les nouveaux bacheliers

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a officiellement lancé la première plateforme d’intelligence informatique pour guider les nouveaux bacheliers.

La nouvelle plateforme a été lancée par le ministre de l’Enseignement supérieur, Kamal Beddari, au siège du ministère, où il a souligné son importance dans l’orientation de meilleurs bacheliers, notant que c’est la première réalisation des élèves de l’École Supérieure d’Intelligence Artificielle de Sidi Abdellah. Cette plateforme aura pour but de réduire le taux d’échec en première année.

Le début de la journée sera consacré une simulation de ses tâches, et sera opérationnelle après les résultats du baccalauréat.