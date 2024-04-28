إطلاق المنصة الرقمية للصادرات يوم غد

أعلن الطيب زيتوني وزير التجارة و ترقية الصادرات اليوم خلال زيارته لوهران عن إطلاق المنصة الرقمية للاستيراد ابتداء من يوم غد 30أفريل لمعالجة طلبات المصدرين بصيغة مشفرة و تعويضهم عن 50 بالمائة من تكاليف النقل بضخ أموالهم في حساباتهم بكل شفافية عوض النظام البيروقراطي القديم الذي كان وراء عرقلة الصادرات و انتظار تعويضاتهم لسنوات ".

كما كشف عن دخول حيز الخدمة الصندوق الوطني لترقية الصادرات المقرر من طرف رئيس الجمهورية في قانون المالية لمد يد العون للمصدرين وتحسين حصيلة التصدير المقدرة حاليا بأكثر من 6 مليار دولار بعد أن كانت لا تتعدى 1.8مليار دولار في سنوات خلت.

ما سيسمح حسب الوزير ببلوغ الأهداف المسطرة و الرفع من قيمة الصادرات شريطة استقبال كل المشاريع المبرمجة. وأشرف الوزير رفقة وزير النقل محمد الحبيب زهانة ووالي وهران على افتتاح الطبعة الـ 13للصالون الدولي للنقل و اللوجستية بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران بمشاركة 73 عارضا من مختلف الدول وكل الهيئات و المؤسسات العمومية النشطة في قطاع النقل.

وأشرف الوزيران على إنشاء اتفاقيات شراكة بين مختلف شركات النقل العمومية كشركة الملاحة البحرية و شركة النقل البري و شركة الخطوط الجوية للشحن من أجل تطبيق الإجراءات بالتعويض عن تكاليف النقل المنصوص عليها في الصندوق الوطني لترقية الصادرات.

كما ركز وزير النقل محمد الحبيب زهانة على الخطوط العريضة لاستراتيجية النهوض بقطاع النقل و المنصات اللوجستية و الموانئ و تطبيق مؤشرات عالمية في مجال الشحن و معالجة الحاويات و الكشف عن برنامج لتأهيل حوالي 5 آلاف حاوية قديمة و إعادة استعمالها مجددا مع تشجيع مشاريع إنجاز الحاويات وطنيا.