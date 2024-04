L’UGTA proposera le retour à la retraite sans condition d’âge

Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Amar Takjout, a révélé qu’il remettra au président de la République un rapport comprenant trois propositions principales concernant, notamment, la santé psychique des travailleurs et "l'absence d'égalité" dans la répartition des postes de responsabilité.

Il a, aussi, révélé qu’il lui remettra le dossier de la retraite sans condition d'âge, et les raisons de la forte demande des travailleurs à ce sujet.

La centrale syndicale proposera, également, l’ouverture d’un débat large et responsable sur la possibilité du retour à la retraite sans condition d’âge, dans le cas où ça n'affecterait pas les finances publiques.