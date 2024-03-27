السبب الرئيسي لشيخوخة الوجه والبشرة

كشف جراح تجميل مشهور عالميا أن الإجهاد هو السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة، خاصة أنه يؤثر على الأمعاء، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة الجلد والدماغ والمناعة.



وحذر الدكتور دانييل باريت، من أن الإجهاد الطويل الأمد الذي يستمر لأسابيع أو أشهر أو حتى سنوات، سيُحدث تأثيرا دائما على الجسم والبشرة، لأن الجلد يفقد باستمرار العناصر الغذائية الأساسية ويعوق نمو الخلايا الجديدة.



وكشف باريت عن 5 طرق بسيطة لإبطاء شيخوخة البشرة، وهي: النوم وممارسة الرياضة واستخدام كريم الوقاية من الشمس وعدم التدخين والحد من تناول السكر.



وقال إن التوقف عن تناول السكر ووضع واقي الشمس سيساعد في حماية بشرتك. كما أن الحصول على قسط كاف من النوم يشجع نمو العضلات، ويساعد على إبقاء عقلك في حالة تأهب ويحسن مستويات السكر في الدم.