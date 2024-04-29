انطلاق العملية الكبرى لترميم وتزيين أحياء عدل

أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، من ولاية قسنطينة، صباح اليوم الثلاثاء على إعطاء إشارة انطلاق العملية الكبرى لترميم وتزيين عمارات أحياء عدل عبر مختلف ربوع الوطن، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة حمد طارق بلعريبي، المتضمنة إعادة تهيئة مختلف الأحياء السكنية القديمة، لبرنامج البيع بالإيجار عدل عبر ولايات الوطن.

وحسب بيان الوكالة، فقد كانت الانطلاقة من حي 400 مسكن جيكو بولاية قسنطينة بحضور السادة المدير العام المساعد المكلف بالتسيير العقاري، المدير العام لمؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء CTC، المدير المركزي المكلف بمتابعة المشاريع، المدير الجهوي لوكالة عدل قسنطينة، المدير المحلي لوكالة عدل، المدير المحلي لفرع عدل للتسيير العقاري، مكاتب الدراسات، مؤسسات الإنجاز.

وتشمل عمليات إعادة التأهيل هذه: تجديد واجهات العمارات، إصلاح الأسطح، تركيب الهوائيات المقعرة الجماعية، تنظيف المحيط، إصلاح خزنات المياه. وخلال العملية أعطى المدير العام تعليمات لمؤسسة فرع عدل للتسيير العقاري بضرورة الوقوف اليومي والحرص الشديد من أجل استكمال العملية عبر الأحياء المعنية في آجالها المحددة، كما أكد للمؤسسات المشرفة على هذه الأشغال بضرورة السرعة في الإنجاز، والحفاظ على جودة ونوعية الأشغال.