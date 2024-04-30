اتصالات الجزائر تضمن استمرارية خدماتها يوم 1 ماي

أعلنت اليوم اتصالات الجزائر بأن وكالاتها التجارية تبقى في خدمة الزبائن والمستخدمين يوم الأربعاء 1 ماي 2024، المصادف لعيد العمال. في هذا الصدد، سيتم أداء المداومات خلال هذا اليوم وذلك لضمان استمرارية خدمات المؤسسة لفائدة زبائنها.

و ستكون الوكالات التجارية المعنية بالدوام على مستوى الجزائر العاصمة القبة، برج الكيفان، المحمدية، بن مهيدي، بئر مراد رايس، عين النعجة، الرستمية، الأبيار، بن عكنون، وذلك من 10.00 سا إلى 15.00 سا. اما بالنسبة للولايات الأخرى، فسيتم ضمان المداومات على مستوى الوكالات التجارية الرئيسية المتواجدة بمقرات الولايات.

ومن خلال هذا الإجراء، جددت اتصالات الجزائر التزامها الدائم بتلبية احتياجات وتطلعات زبائنها.