عطاف يستقبل بالدوحة من قبل نظيره القطري

استقبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم بالدوحة من قبل سمو الشيح محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن الطرفين أشادا بالوتيرة المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-القطرية ضمن التوجه القويم والنظرة الطموحة التي وضعها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان إن الجانبين رحبا بصفة خاصة، بالتوقيع مؤخرا على اتفاق شراكة لإنجاز مشروع منظومة متكاملة، زراعية وصناعية، لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بولاية أدرار.

كما تطرق الطرفان إلى "تطورات القضية الفلسطينية في خضم تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وشدد الطرفان على أوجه الترابط والتكامل بين المساعي التي تبذلها كل من قطر والجزائر لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وإعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الحقة التي تملي حتمية التعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.