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رياضة

بن طالب مرشح لهذه الجائزة في فرنسا

2 ماي 2024 ()

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أعلنت قناة "فرانس24" وإذاعة فرنسا الدولية، اليوم الخميس، عن أسماء اللاعبين الثلاثة الذين سيتنافسون في الدور النهائي لنيل جائزة "مارك فيفيان فوي" التي تُمنح سنويا لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتضمنت القائمة الدولي الجزائري نبيل بن طالب لاعب نادي ليل، الذي سيتنافس مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جرمان والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم نادي مرسيليا.

ويقدم بن طالب موسما جيدا مع نادي ليل الذي التحق به الصيف الماضي، حيث شارك في 23 مقابلة في الدوري الفرنسي حتى الآن وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقبل 7 جولات على نهاية الدوري يحتل نادي الشمال الفرنسي المرتبة الرابعة برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثالث (بريست) المؤهل إلى رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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