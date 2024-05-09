تونس تستضيف قيادات المقاومة ومؤتمر دولي لدعم فلسطين

ينتظم مؤتمر جماهيري تضامني مع الشعب الفلسطيني بحضور قيادات فلسطينية وشخصيات عالمية مناضلة مساندة للقضية الفلسطينية.

وينظم المهرجان بمبادرة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين التي تضم منظمات وجمعيات تونسية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ويشارك في المهرجان نهم الاجتماع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالنيابة جميل مزهر، وعضو القيادة السياسية لحركة حماس بالخارج ورئيس دائرتها السياسية وسامي أبو زهري ويوسف حمدان ممثل حركة حماس بالجزائر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي واحسان عطايا أمين سر الحملة العالمية للعودة الى فلسطين وعبد الملك سكرية .

وفي نفس السياق يعقد يوم السبت المقبل في تونس منتدى دولي لدعم فلسطين والمقاومة تحضره شخصيات عربية ودولية وقيادات في الفصائل الفلسطينية، يبحث آليات اسناد الشعبي والسياسي للقضية الفلسطينية والمقاومة في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وتداعيات هذا العدوان على القضية الفلسطينية، وكيفية تفعيل الأدوات القانونية والسياسية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال.

وتنظم هذه الفعالية الدولية التي تدوم يومين بعنوان "فلسطين مستقبلنا" وتحت شعار "حرب الابادة على غزّة تمثّل تحدّيا للقيم الانسانية والديمقراطيّة"، والتي تشارك فيها مناضلات ومناضلين من تونس وشخصيات عالمية مساندة للقضية الفلسطينية بدعوة من المنتدى "مغرب- مشرق"، يتم خلالها مناقشة عدد المحاور والقضايا، بينها النضال الحقوقي في منطقة مغرب_مشرق والقضيّة الفلسطينيّة، ولانحياز الاعلامي الغربي وهيمنة السردية الصهيونية على الفضاء العمومي في الشمال، كما يبحث عجز العدالة الدولية حول فلسطين والتحولات الجيوبوليتيكية الراهنة.

وتخصص جلسة الافتتاح لموضوع " غزة المنعرج"، ويشارك فيها المطران عطا الله حنا من فلسطين وميشال سيبوني من فرنسا وماهر حنين والمقررة الخاصة للأمم المتحدة بشان الأراضي الفلسطينية فرانسيكا البانيزي والمحتمي ممثل فلسطين امام محكمة العدل الدولية جيل دوفارز، وتخص جانب في المؤتمر لمناقشة استهداف النساء من قبل الكيان الصهيوني، والقيم الديمقراطيّة والتضامن الدّولي، ونقاش حول الكيان كحقيقة استعماريّة معاصرة، كما يبحث المشاركون تطور الحركة العالمية المناهضة للصهاينة وحركات المقاطعة ومناهضة التطبيع والدّاعمة للقضية الفلسطينية تنوّعها وتقاطعاتها، كما سيتم تنظيم ندوة تحت عنوان "الأسرى الفلسطينيون وحرب الابادة" وتقديم كتاب صلاح الحموري "سجين القدس، معتقل سياسي في فلسطين المحتلّة.