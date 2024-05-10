عمليات وكمائن نوعية للمقاومة

أعلنت كتائب القسام، اليوم الجمعة، عن إيقاع قوات الاحتلال في كمائن نوعية متعددة ومركبة، في عمليات توغلها شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري، إنها نفذت عملا عسكريا مركبا ومتزامنا، بالقرب من مسجد الدعوة شرق المدينة، حيث استهدفت مبنى تحصن فيه عدد من الجنود الصهاينة بقذيفة TBG، المضادة للتحصينات.

وأضافت أنها قامت باستهداف ناقلة جنود صهيونية كانت أسفل المبنى بقذيفة الياسين 105، فضلا عن استهداف مجموعة راجلة من الجنود، كانوا بجانب الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد.

وأكدت القسام أن كامل القوة الصهيونية، سقطت بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى قالت القسام، إنها أوقعت قوة للاحتلال، في كمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا، داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح، موقعة القوة بين قتيل وجريح.

كما أشارت الكتائب إلى استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب القطاع، وفي الموقع ذاته، قالت إنها دمرت ناقلة جنود بقذيفة الياسين 105، واشتعلت النيران فيها بمحيط الثكنة.

ولفتت إلى أنها قصفت موقع "إسناد صوفا" العسكري، بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

إلى ذلك أعلنت قوات صهيونية، رصد إطلاق صاروخين من منطقة رفح، تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري.