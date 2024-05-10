لأول مرة.. الموساد يعترف

لأول مرة يقر جهاز المخابرات الصهيونية "الموساد" بأنه "تفاجأ" بهجوم المقاومة على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وجاء ذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الصهيونية، والتي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال العدوان على غزة.

وفي 7 أكتوبر أطلقت المقاومة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.