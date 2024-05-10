جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة

اعترف المتحدث باسم الجيش الصهيوني، اليوم الجمعة، بمقتل 4 جنود وإصابة 2 بجروح خطيرة أحدهما ضابط من لواء ناحال.

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن في حصيلة أولية بعد ظهر اليوم أن 12 عسكريا أصيبوا بجروح خلال العمليات في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم الجمعة، تنفيذ عدة هجمات ضد قوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي رفح وغزة.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إصابة مستوطنة صهيونية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.