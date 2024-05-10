هام
آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

جيش الاحتلال يتلقى ضربات موجعة

10 ماي 2024 ()

38serv

+ -

اعترف المتحدث باسم الجيش الصهيوني، اليوم الجمعة، بمقتل 4 جنود وإصابة 2 بجروح خطيرة أحدهما ضابط من لواء ناحال.

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن في حصيلة أولية بعد ظهر اليوم أن 12 عسكريا أصيبوا بجروح خلال العمليات في قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام وسرايا القدس، اليوم الجمعة، تنفيذ عدة هجمات ضد قوات الاحتلال الصهيوني في مدينتي رفح وغزة.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إصابة مستوطنة صهيونية بجروح وتضرر مبنى في بئر السبع جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    والي باتنة يأمر بفتح تحقيق

    18061 قراءة
  • 3

    الكشف عن قيمة الغلاف المالي المخصص لمنحة التقاعد

    14488 قراءة
  • 4

    "وظيف عمومي خاص بالصحة"

    11688 قراءة
  • 5

    "سقوط" الخريطة المزيفة

    10435 قراءة