الملح يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا!

أفاد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في بيان أن الاستهلاك المفرط للملح في أوروبا هو السبب الرئيسي لوفاة 10 آلاف شخص يومياً نتيجة لأمراض القلب والأوعية الدموية.



وجاء في بيان صادر عن المكتب:"معظم الأشخاص في أوروبا يستهلكون الكثير من الملح، ويعاني أكثر من واحد من كل ثلاثة بالغين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما من ارتفاع ضغط الدم. أمراض القلب والأوعية الدموية هي سبب رئيسي للإعاقة والموت المبكر، والوفيات المبكرة في المنطقة الأوروبية تشكل أكثر من 42.5% من إجمالي الوفيات سنويا، وهذا يعني أن 10 آلاف شخص يموتون يوميا".



ونقل البيان عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ قوله إن:" أربعة ملايين شخص-وهو رقم مذهل-يموتون كل عام بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، معظمهم من الرجال، وخاصة في القسم الشرقي من أوروبا الذي تشرف عليه منظمة الصحة لعالمية، هذه هي الحقائق، ولكن هذا شيء يمكننا تغييره، نحن نعرف الآليات الناجحة في محاربة هذا الأمر، لكننا نفشل مرة تلو الأخرى في تنفيذ الأساليب القائمة على الأدلة، مما يؤدي إلى مستويات عالية بشكل غير مقبول من الوفيات التي يمكن الوقاية منها. تنفيذ السياسات للحد من استهلاك الملح بنسبة 25% يمكن أن ينقذ حياة نحو 900 ألف شخص بحلول عام 2030".



ووفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن الرجال في أوروبا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 2.5 مرة مقارنة بالنساء، كما توجد اختلافات جغرافية لاحتمالات الوفاة في سن مبكرة (ما بين 30 إلى 69 عاما) بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، فهذه الاحتمالات في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر بخمسة أضعاف مما هي عليه في أوروبا الغربية.