إجراءات استباقية تحسبا لعيد الأضحى وموسم الاصطياف

تستعدّ وزارة الصحة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وموسم الاصطياف، باتخاذ جملة من التدابير الاستباقية، لضمان السير الحسن لعملية النحر، وتفادي الحوادث المنزلية الخطيرة والاحتياطات الواجب اتخاذها قصد تجنب أي خطر لعدوى الكيس المائي والتسممات الغذائية.

ومن جهته، اجتمع مساء أمس، الأمين العام للوزارة الوصية، بإطاراتها المركزيين، وكذا المدراء الولائيين للصحة عبر تقنية التحاضر المرئي، لمناقشة التدابير الوقائية المتخذة لتسيير الفترة المقبلة، وتأكيد توفر كل الشروط الضرورية للتكفل الأمثل بالمرضى.

وحسب ما ورد في بيان لذات الدائرة الوزارية، فقد ناقش المجتمعون أيضا، مدى تقدّم تنفيذ مخطط عمل نشاطات المريض (PAM) في نسخته الثانية، الأخير الذي شدّد بشأنه الأمين العام للوزارة، على ضرورة إثرائه من خلال اقتراحات مدراء الصحة والسكان للولايات، إلى جانب تطبيق تعليمات الإدارة المركزية القاضية برقمنة الأرشيف الإداري والطبي.

كما تم التطرق في هذا اللقاء أيضا، إلى ضرورة التوفير الدائم والمستمر للأدوية والمستلزمات الطبية مع ضرورة الحفاظ على الأجهزة الطبية وصيانتها في حال العطب.

وبخصوص موسم الاصطياف، كشف البيان ذاته، أنه سيتم إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية للوقاية من الأمراض ذات الصلة كالتسممات الغذائية وغيرها والإرشادات الصحية التي يجب على المواطنين إتباعها على غرار احترام القواعد الأساسية للنظافة طبقا لمخرجات آخر اجتماع باطارات الادارة المركزية الذي ترأسه الوزير عبد الحق سايحي الأسبوع الفارط.