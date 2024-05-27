برنامج خاص لتغطية الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن تسطير برنامج خاص لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل.

وأوضح الوزير على هامش ملتقى مدراء شركات مجموعة سونلغاز ووزارة الطاقة، أن مجمع سونلغاز باشر تحضيرات الصائفة المقبلة منذ سبتمبر 2023، وذلك من خلال استكمال كل الأعمال والمشاريع اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء.

وقد تم وضع – يقول الوزير - برنامج استعجالي لتعزيز شبكة النقل الكهربائي، وذلك على مستوى 16 ولاية شهدت السنة الماضية استهلاك استثنائي للكهرباء.

وأشار عرقاب، إلى أن صائفة 2023 كانت غير عادية في ظل الارتفاع الشديد للحرارة، ما اضطر شركة سونلغاز إلى العمل منذ ذلك الحين، "على أخذ احتياطاتها ووضعت برنامج مستعجل منذ سبتمبر 2023، من خلال تغيير الكابلات وتدعيم الشبكة بمعدات تستطيع تحمل درجات عالية حتى 55 درجة مئوية".

وإذ نوّه الوزير، أن الجزائر بلد غازي "بلغ إنتاجه 137 مليار متر مكعب، ويسوّق منه 100 مليار متر مكعب"، وفي الوقت الذي يعتبر أن ارتفاع استهلاك الغاز مؤشر جيد، أكد عرقاب أيضا على أن الجزائر تهدف لرفع قدراتها الإنتاجية من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب في غضون خمس سنوات.

وفي هذا السياق، تحدّث عرقاب عن توقيع عدة عقود شراكة مع شركات كبرى "وستكون أخرى قريبا من خلال ربط الشبكة الوطنية للكهرباء بالشبكة الأوروبية وهو ما يفتح الباب للتصدير بالتفاوض مع شركات كبرى من القارة".

وإلى جانب ذلك "وضعت مؤسسة سونلغاز خطة لتوفير الطاقة لمشاريع الاستثمار من خلال محطات جديدة بمستغانم في شهر جوان، وبعين وسارة في الجلفة بحلول نهاية السنة"، يقول الوزير.