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أخبار الوطن

الجزائر لها دور كبير في توحيد العرب

27 ماي 2024 ()
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ثمن الأمين العام لاتحاد البرلماني العربي "فايز الشوابكة"، جهود الجزائر ودورها الفعال في دفع مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فضلا  عن العمل على توحيد كلمة العرب.

وأدان الشوابكة في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العر بي، كل الانتهاكات الصهيونية للمقدسات الإسلامية والإنسانية وما يعادي الإنسانية الدولية، مشيراً أن المجموعة العربية قدمت قرار لدعم عضوية فلسطين.

وطالب الشوابكة، مجلس الأمن الدولي والمنظمات بتحمل المسؤولية القانونية وممارسة الأمن الدولي والسماح بالدخول المساعدات الإنسانية.

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