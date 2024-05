Incident tragique au stade de Mostaganem

L’Espérance Sportive de Mostaganem et les supporters du club ont été secoués en apprenant qu’un de ses supporters (C.B), âgé de 25 ans a été tué, pendant que trois autres ont été grièvement blessés dans une bousculade, lors du match opposant l’Espérance et son hôte l’AS Oran.

L'incident s'est produit après que certains supporters avaient escaladé le mur extérieur du stade, ce qui a entraîné une chute collective depuis le haut des tribunes.

Notons que la victime est tombée en dehors du stade Commandant Ferradj avant le début du match, et les blessés ont rapidement été transférés vers l'hôpital de la ville pour recevoir des soins nécessaires.