33 مليون مستخدم للانترنيت بالجزائر

كشفت الأرقام المقدمة على هامش الدورة الثانية لصالون كونستانتيك بقسنطينة، اليوم، والمخصص للتكنولوجيا الرقمية وتقنيات المعلومات والاتصالات، بمشاركة 80 علامة تجارية يمثلها 61 مؤسسة من بينها 17 شركة ناشئة، عن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر، حيث بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول فيها بنسبة 110 بالمائة لحوالي 46 مليون نسمة، إلى جانب أكثر من 33 مليون مستخدم للإنترنت وأكثر من 24 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي.

أكد ناظم سيني، رائد أعمال وأستاذ جامعي بقسنطينة، انه يجب على الجزائر تبني النظام الرقمي حتى لا يتم تهميشها في عالم متسارع التكنولوجيا يهمش البلدان والشركات التي لا تتكيف مع هذا النظام، حيث تحدث عن تناقض ارقام وبيانات استعمالها مع حصة التكنولوجيا الرقمية المنخفضة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، والمقدرة بـ0.5٪ مقابل متوسط ​​أفريقي يعادل 3٪، وهذا في وقت صنفت فيه الجزائر ثالث اقتصاد في إفريقيا عام 2023 وفقا للبنك الدولي، حيث دعا إلى ضرورة مضاعفة حصة التكنولوجيا الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، على غرار البلدان الأفريقية الأخرى بعد أن وصل هذا القطاع في بعضها إلى 7٪.

وواصل أن العالم يعرف حوالي 5.8 مليار مستخدم للإنترنت، بالإضافة إلى 37 مليار جهاز اتصال أي بمعدل 4 أجهزة لكل فرد في المتوسط، كما أن 92٪ من الشركات العالمية تستخدم الإنترنت يوميا، مضيفا أن السوق الرقمي العالمي يمثل استثمارا ضخما بقيمة 3 آلاف مليار دولار، فمثلا الصناعة التي تمر حاليا يقول بمرحلة تحول نحو الخدمات والتكنولوجيا الرقمية، خسرت 300 مليون وظيفة خلال 30 عاما الأخيرة وأنشأت 500 مليون وظيفة أخرى حيث أن التكنولوجيا الرقمية ساهمت في إنشاء 130٪ من الشركات.