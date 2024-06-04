فائدة العسل في التئام الجروح والخدوش

أكد أحد الأطباء المختصين أن العسل يمكن أن يساعد على تسريع عملية التئام وشفاء الجروح والخدوش.

وفقا للطبيب، يعتبر العسل مادة حافظة طبيعية. وبالإضافة إلى ذلك العسل غني بالمواد المغذية والمفيدة، مشيرا إلى أنه في العصور القديمة كان يستخدم في عمليات التحنيط.



ويشير إلى أن العسل يعمل بفعالية في علاج الجروح القيحية والمزمنة التي لا تلتئم ولا تتجدد خلال فترة طويلة.



ووفقا له، لا يزال العسل مدرجا في قائمة التوصيات الدولية الرسمية الخاصة بعلاج الجروح.



وكان العلماء قد اكتشفوا إمكانية استخدام عسل النحل الطبيعي في القضاء على الفطريات المرضية ولأم الجروح.



فيقول علماء جامعة مانشستر البريطانية ان العسل استخدم منذ القدم في علاج العديد من الأمراض التي تسببها الفطريات المرضية.



استنادا الى هذا تمكنوا من اكتشاف علاقة قوية بين العسل وتدمير الفطريات المغزلاوية Fusarium، التي تسبب العمى وحتى الوفاة. واستخدم الباحثون تركيزاً مختلفاً للمواد البيولوجية النشطة التي تدخل في تركيب العسل لمعرفة مستوى تدميرها لهذه الفطريات التي تتواجد على الأشجار وفي التربة. فبينت النتائج ان أقل تركيز لهذه المواد من شأنه أن يؤثر بفعالية في تدمير جدران خلايا هذه الفطريات.



وتصل نسبة العدوى المزمنة المرتبطة بعدم التئام الجروح ووجود الفطريات فيها من 60-80 بالمائة من الأمراض المعدية عند البشر، وهذا له علاقة بتناول مضادات الحيوية ذات التأثير الواسع.



ويتسبب الغشاء البيولوجي للأحياء المجهرية التي تشكل مستعمرات في تعقد علاج الجروح المزمنة. ولكن اتضحت للعلماء امكانية استخدام العسل في علاجها، لأنه يفتت هذا الغشاء ويسرّع من التئامها.