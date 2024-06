Des images choquantes de dépouilles de pèlerins

Des vidéos et des photos de dépouilles de pèlerins sur le bord de la route près du mont Arafat ont suscité une vaste polémique concernant le retard des équipes de secours saoudiennes dans leur prise en charge.

Selon les témoignages de pèlerins ayant filmé ces scènes, les dépouilles en question ont été découvertes sur la route reliant Arafat à Mina.

Selon BBC, les autorités saoudiennes ont justifié la situation en déclarant que ces pèlerins étaient en situation irrégulière et que le transport n'était garanti que pour les pèlerins réguliers. Il est possible qu'ils soient morts à cause de la longue distance entre Arafat et Mina sous un soleil brûlant avec des températures atteignant 50 degrés centigrades.

L'agence France-Presse, citant deux diplomates arabes, a rapporté que le bilan des décès s’élève à des centaines, dont la moitié sont des pèlerins égyptiens (323 Égyptiens). Les mêmes sources ont indiqué que tous ces décès sont survenus en raison des températures élevées.

Les diplomates ont, également, affirmé qu'au moins 60 pèlerins jordaniens ont péri, soit plus que le nombre officiel annoncé précédemment par Amman, qui était de 41 décès. Cela porte le nombre total de morts à 577, selon un décompte de l'AFP.

Chaque année, des milliers de pèlerins tentent de réaliser le Hajj sans obtenir de visas officiels, que ce soit pour économiser de l'argent ou parce qu'ils ne peuvent pas les obtenir par les voies habituelles.

Cela rend l’accomplissement des rites plus dangereux, car ces pèlerins non enregistrés n'ont pas accès aux installations climatisées fournies par les autorités saoudiennes.