أعاد الاحتلال الصهيوني فتح معبر كرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، والمغلق منذ 9 جويلية بسبب التوتر على الحدود بين الجانبين، وبسبب إطلاق بالونات وطائرات ورقية حارقة من القطاع باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

و ذكرت مصادر،أن الصهاينة أعادوا فتح هذا المعبر ومرت عشرات الشاحنات التي تنقل بضائع، بما فيها الوقود، إلى قطاع غزة المحاصر، وأكد مسؤولون فلسطينيون وصهاينة أن المعبر أعيد فتحه.

ومنذ 9 جويلية، منع الاحتلال مرور الجزء الأكبر من البضائع من هذا المعبر، بما في ذلك شحنات المحروقات الأساسية للقطاع.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح إن "الصهاينة أعادوا صباح اليوم الأربعاء فتح المعبر بشكل اعتيادي أمام إدخال البضائع والمحروقات إلى غزة".

وأوضح "أنه سيتم اليوم إدخال نحو 700 شاحنة محملة بالبضائع للقطاعين التجاري والزراعي ولقطاع المواصلات، من بينها 300 شاحنة محملة بمواد بناء"، مشيرا إلى أنه "سيتم ضخ كميات من المحروقات من بينها غاز الطهي إلى غزة".

ويشار الى أن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد بين قطاع غزة والاحتلال ويتم من خلاله إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع.