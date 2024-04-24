الرئيس الموريتاني يعلن ترشحه للرئاسيات

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجرى في 29 جوان القادم.

وقال ولد الشيخ الغزواني، المنتهية ولايته في رسالة وجهها ليلة الأربعاء إلى الموريتانيين تحدث خلالها عن قراره التقدم لنيل ثقة الشعب لفترة رئاسية جديدة إنه "سيضرب بيد من حديد،

وسيواجه بكل قوة وصرامة الفساد والرشوة والتعدي على المال العام"، متعهدا باتخاذ الإجراءات الضرورية لـ "تعبئة" الأجهزة الإدارية والرقابية والقضائية من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما تعهد بتنفيذ برنامج شامل لـ "عصرنة الإدارة" عبر إدخال "الرقمنة" وتبسيط وتسهيل وتسريع الخدمات الإدارية.

وقال إن ترشحه جاء تلبية "لنداء الواجب وحرصا على مواصلة خدمة البلد، عبر تحصين ما تحقق من مكاسب مهمة وإطلاق إصلاحات ومشاريع بنيوية تدعم ديناميكية الجهد الإنمائي الوطني، ليكون أسرع وتيرة وأعمق أثرا وأكثر شمولا واستدامة".

وتحدث عن ضرورة الحفاظ على حالة الانسجام بين مكونات الشعب الواحد، والابتعاد عن “سيادة منطق التخوين والإقصاء على منطق الحوار والتشاور".