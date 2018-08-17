تجري مصالح الأمن في تلمسان تحقيقا في قضية اختفاء مبلغ مالي كبير خصص لاقتناء اللحوم لإطعام تلاميذ المدارس الابتدائية في إحدى دوائر تلمسان للموسم الدراسي الماضي، إلا أن المبلغ الذي ذكرت مصادرنا أنه يناهز 700 مليون سنتيم صُرف، لكن المطاعم المدرسية في هذه الدائرة لم يصلها اللحم، وقدّم للتلاميذ حبات جبن ورغيف خبز، وفي بعض الأحيان ”قوفريط”، فيما تسلم الممون مبلغ اللحم كاملا. فأين هي المراقبة على صرف المال العام؟ وأين هو دور مصالح المراقبة في البلديات لما تحرم البراءة من حقها، ويتناول التلاميذ خاصة الذين يسكنون المناطق النائية وجبة باردة ضعيفة؟