على خلفية الشكاوي والتقارير التي رفعت ضد رئيس الكتلة أويحيى يسحب البساط من تحت رجلي بلعباس ويعين بن مرابط خلفا له .

عيّن أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي النائب والأمين الولائي للأرندي لولاية سكيكدة بن مرابط فؤاد رئيسا لكتلة الأردني بالبرلمان خلفا للنائب بلعباس بلعباس وحسب المعلومات الأولية فان أويحيى ما كان ليتخذ هذا القرار لعلاقته الوطيدة والمتينة ببلعباس بلعباس لولا الشكاوي المتكررة التي تلقاها من بعض زملاء النائب بلعباس بلعباس إضافة إلى أخطائه وتصريحاته وعدم قدرته على تحمل مسؤولية رئيس كتلة خاصة ما تعلق ببعض القضايا الحساسة التي مرت بها البلاد والتي لم يكن النائب موفقا في التعامل معها.

من جهة أخرى أضافت مصادر أخرى أن القرار لم يكن سببه شكاوي زملاء النائب فقط بل وصلت شكاوي أخرى وتقارير محلية من ولاية الجلفة، خاصة عقب التصريحات التي أدلى بها بعد وفاة المجاهد العقيد أحمد بن الشريف وإثارته لغضب مواطني ولايته والذي نتج عنه استقالات جماعية من الحزب واحتجاجات لا في الشارع .