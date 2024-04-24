بحضور وزاري .. افتتاح مهرجان الجزائر للرياضات

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة أعضاء الحكومة وممثلي الهيئات الوطنية، على مراسم الافتتاح الرسمي لمهرجان الجزائر للرياضات.

استمع الوفد، ببلدية بن طلحة، لعرض عام حول المهرجان والفعاليات المندرجة ضمنه وتلقى شروحات بخصوص مختلف أبعاده والترتيبات المختلفة التي تم اتخاذها من قبل مصالح ولاية الجزائر قصد إنجاحه.

وحضر مراسيم الافتتاح وزيرة الثقافة والفنون، وزير الاتصال، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة.

وبالمناسبة قدم والي ولاية الجزائر كلمة أكد فيها على أن هذا المهرجان يندرج في إطار رفع جاذبية الولاية وإضفاء حركية عليها في إطار إستراتيجية شاملة للرقي بعاصمة البلاد وإعادة تأهيلها.

كما تم إعطاء إشارة الانطلاق لنشاطات سباق الخيل وعروض الفانتازيا التي يحتضنها هذا الموقع.

وتتوقع للجنة المنظمة لمهرجان الجزائر للرياضات 2024 توافد حوالي مليون زائر خلال أيام المهرجان الثلاثة 25، 26 و27 أفريل عبر المواقع الخمسة ( منتزه الصابلات، حظيرة الرياح الكبرى، الحديقة الحضرية الجديدة بباب الزوار، حديقة بن عكنون، منتزه منبع المياه بالحراش".

وستسجل التظاهرة أكثر من 70 نشاطا رياضيا وترفيهيا، مخصصا لمختلف فئات المجتمع سيما الشبان، فضلا عن نشاطات أخرى للأطفال، السيدات ولذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق اللجنة المنظمة فإن الكل مدعوا للمشاركة في هذا المهرجان، من ولاية الجزائر وكل ولايات الوطن، والمشاركة في مختلف النشاطات الرياضة.