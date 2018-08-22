توفي هذا الثلاثاء الروائي السوري حنا مينة حسب ما أوردته وسائل إعلام حكومية سورية عن عمر ناهز 94 سنة. وكان الفقيد يعيش حياة متكتمة بعيدا عن الإعلام وقد انتشرت إشاعة وفاته أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة.

وسبق للروائي أن حرر وصية سنة 2008 ونشرها في الإعلام رفض فيها أن ينعى، مصرا أنه "كان بسيطا في حياته" ولا يريد أن "يذاع خبر موته في أية وسيلة إعلامية". ولد حنا مينة في 9 مارس 1924 في مدينة اللاذقية، وعاش طفولة مرتبطة بالبحر الذي أصبح تيمة قارة في رواياته، ونشأ عصاميا فعرف الكثيرمن المصاعب في حياته.

اشتغل الفقيد في عدة مهن كحلاق وحمال في ميناء اللاذقية كما مارس مهنة أبائه كبحار، وكان مصلح دراجات وفي مرحلة من حياته مربي أطفال لدى رجل ثري، إلى غاية وصوله لعالم الصحافة وكتابة المسلسلات للإذاعة السورية. عرفت علاقته بالكتابة تطورا سريعا من كتابة الرسائل والعرائض إلى المقالات والكتابة الصحفية حتى الكتابة القصصية ثم روايته الأولى "المصابيح الزرقاء" سنة 1954.

خلف الفقيد أكثر من ثلاثين رواية جعلت منه واحدا من أبرز الأسماء في واقعية الأدب العربي المعاصر، واشتهرت رواياته "الشراع والعاصفة" و"حكاية بحار" و"نهاية رجل شجاع" و"المستنقع" و"عاهرة ونصف مجنون" بالإضافة الى مجموعات قصصية وكتابات حرة.