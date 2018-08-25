أكدت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، في بيان لها اليوم، أن "مياه منبع حمر العين بسيدي لكبير في ولاية تيبازة غير صالحة للاستهلاك، بعد أن ثبت تلوثها بكتريا قوسية تسبب الإصابة بوباء الكوليرا.

" وأوصت الوزارة في نفس البيان بـ"ضرورة إتباع التدابير الأساسية للحد من انتشار الوباء والمتمثلة في الغسل الجيد لليدين بالماء النظيف والصابون عدة مرات في اليوم، لا سيما قبل لمس المواد الغذائية وقبل الأكل وبعد الخروج من المراحيض، إضافة إلى غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها وتغلية المياه، وإضافة ماء جافيل في حالة تخزينها.

" ومما ورد في البيان أيضا أنه " لا بد من الابتعاد عن التزود بالمياه على مستوى نقاط الماء غير المراقبة على غرار المنابع والآبار والتوجه إلى المؤسسة الاستشفائية الأقرب في حال حدوث إسهال أو تقيؤ وشرب الكثير من الماء وأملاح إعادة التمييه و مراقبة الأطفال والمسنين".

ويعتبر وباء الكوليرا من بين الأمراض المعدية الخطيرة والمتسببة في الوفاة بعد تعرض الشخص إلى إسهال حاد تتسبب فيه بكتيريا تنتشر عن طريق غياب شروط النظافة بسبب استهلاك مياه أو خضر أو فواكه ملوثة.