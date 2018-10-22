أطلق نشطاء عريضة لتغيير اسم الشارع الذي تقع به السفارة السعودية بواشنطن إلى اسم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت عدة مطالبات قد أطلقها حقوقيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير اسم الشارع الذي تقع به القنصلية السعودية في إسطنبول إلى اسم جمال خاشقجي بعد اختفائه داخل القنصلية السعودية وتداول أنباء عن مصادر تركية رسمية بمقتله.

وعبر موقع العرائض والالتماسات العالمي "change.org" قدم نشطاء عريضة إلى عمدة مدينة واشنطن بتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة السعودية وفي العنوان "601 جادة نيوهامبشر بواشنطن" إلى طريق جمال خاشقجي.

وقال النشطاء في العريضة: "يجب أن يكون ذلك تذكيرا يوميا للمسؤولين السعوديين بأن هذا السلوك غير مقبول كليا، وهذا التغيير سيكون تعبيرا عن دعم واشنطن اللامحدود لحرية الصحافة".