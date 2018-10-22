وصف وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بالحادث الخطير، وأكد أن باريس تنتظر انتهاء التحقيقات لتحديد موقفها النهائي .

وقال لودريان الذي يزور تونس في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي "بالنسبة لخاشقجي، ما حدث أمر خطير لإنسان ولصحفي، نحن طالبنا منذ البداية بأكثر شفافية في القضية".

وأضاف الوزير الفرنسي إنه "يتوجب على السعودية أن تقدم التوضيحات ونحن نتابع التحقيقات برفقة الدول الأوروبية، وفرنسا ستحدد قراراتها على ضوء التحقيق ".

وفي نفس السياق قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن ما حدث لخاشقجي " جريمة ضد مواطن سعودي وهذا المواطن صحفي مرموق، تونس تندد بهذه الجريمة، ويجب تقصي الحقائق الكاملة بشأنها ".

وأضاف الجهيناوي إن "تونس لن تقبل بأي مساس بحياة صحفي أو مواطن، والسلطات السعودية استجابت عبر القرارات التي اتخذها الملك سلمان وتقوم بالتحقيق وقد قامت بعزل واعتقال بعض المتورطين، وأؤكد أن السعودية تتفاعل إيجابيا".

ولفت الوزير التونسي أن لا تكون هذه الحادثة مدخلا لاستهداف الرياض وقال " أود أن أؤكد أنه لا يجب أن يكون هذا الحادث سببا لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها ،لأنها دولة مهمة في الوطن العربي والإسلامي ، ونأمل في أن تتجاوز السعودية هذه المرحلة".

وفي سياق العلاقات الثنائية قال وزير الخارجية الفرنسي إن "فرنسا ملتزمة بدعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وتطوير الاستثمارات وتعزيز الاستقرار فيها".

من جهته قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي انه بحثت مع وزير الخارحية الفرنسي ترتيبات عقد قمة الفرانكفونية المقررة في تونس 2019 ، مشيرا إلى أن تونس ترتبط بعلاقات متميزة مع فرنسا.