في تطور جديد للموقف الأوروبي بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي، دعت الخارجية الألمانية السفير السعودي لإجراء محادثات على خلفية مقتل الصحفي السعودي. فيما دعا ساسة بريطانيون إلى ممارسة ضغط أكبر على السعودية.

وطلبت الخارجية الألمانية من السفير السعودي في برلين الأمير خالد بن بندر بن سلطان الحضور من أجل إجراء محادثات في مبنى الوزارة، على خلفية وفاة الصحفي السعودي المنتقد لحكومة المملكة جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، اليوم الإثنين في برلين إنه من المخطط إجراء المحادثات قريبا، مضيفة أنه سيجرى خلال ذلك توضيح الموقف الألماني من الواقعة للسفير السعودي. وكان السفير السعودي قد عاد هذا الشهر إلى برلين بعد شهور من القطيعة بين برلين والرياض، إثر انتقاد وزير الخارجية السابق زيغمار غابريل لسياسة السعودية في ملف لبنان.

ومن جهته طالب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أوروبا باتخاذ موقف مشترك تجاه السعودية وذكر اليوم الإثنين أن ألمانيا تريد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تحذو حذوها في وقف صادرات الأسلحة للسعودية مع استمرار الغموض الذي يكتنف مقتل الصحفي جمال خاشقجي، المنتقد لحكومة المملكة، في قنصلية بلاده بإسطنبول.