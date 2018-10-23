تصدرت سريلانكا قائمة "لونلي بلانت" لأفضل الأماكن السياحية لعام 2019، تبعتها ألمانيا وزيمبابوي، وذلك في دليلها الجديد "بيست آند ترافل" 2019.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الفعاليات التي تشهدها البلاد للاحتفال بمئوية مدرسة باوهاوس الفنية والذكرى الـ30 لسقوط جدار برلين. وحلت زيمبابوي في المرتبة الثالثة، تلتها بنما وقيرغيزستان والأردن وإندونيسيا وبيلاروس وساو تومي وبرينسيب وبليز. وشغلت كوبنهاغن المرتبة الأولى في قائمة "لونلي بلانت" لأفضل المدن السياحية، تتبعها شينزين، التي يطلق عليها وادى السيلكون في الصين ومدينة نوفي ساد، ثاني أكبر مدينة في صربيا. وتقع سريلانكا جنوب القارة الآسيوية، وهي جزيرة في المحيط الهندي جنوب الهند، وتعد مقصدا سياحيا هاما لما تتمتع به من طبيعة بكر وحياة برية وثقافة غنية.