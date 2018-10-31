قامت ،اليوم الأربعاء ،إدارة الصالون الدولي للكتاب بغلق جناح الناشر الإيراني "المجمع العالمي لآل البيت" لـ"مخالفته القانون الداخلي لصالون الجزائر الدولي للكتاب"، حسبما علم لدى المنظمين.

وقال جمال فوغالي رئيس لجنة القراءة والمتابعة لدى وزارة الثقافة أن "هذا الغلق جاء عقب الوقوف على عرض عناوين تم التحفظ عليها سابقا من طرف مصالح الجمارك".

وقامت مصالح الجمارك ،اليوم بحجز هذه الكتب الدينية محل التحفظ قصد عرضها على لجنة مختصة لوزارة الشؤون الدينية التي تقوم بمتابعة الكتب الدينية في الصالون الدولي للكتاب.

وتشارك دولة إيران في الطبعة 23 للصالون الدولي للكتاب التي تستمر فعالياتها إلى غاية 10 نوفمبر بعدة دور نشر.