أفادت وسائل إعلام إسبانية، الإثنين، بوجود بند "غريب" في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة الإسباني، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



ونقلت "يوروسبورت" عن صحيفة "الباييس" الإسبانية، أن هناك بند في عقد نيمار مع ناديه السابق يجبره على قبول قرارات مدرب النادي الكتالوني حينها تاتا مارتينو، كأن يلعب في المركز الذي يراه المدرب مناسبا له في أرضية الملعب.



ويتلقى النجم البرازيلي نحو 2.5 مليون أورو مقابل هذا البند، حسب ما أكدته مصادر مقربة من كلا الطرفين (النادي واللاعب) للصحيفة الإسبانية.