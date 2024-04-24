الفار يحرم محرز من أجمل أهداف الموسم

حرمت تقنية الفيديو، نجم أهلي جدة، رياض محرز، من أحد أفضل أهداف الموسم خلال مواجهة الرياض، اليوم الخميس، في الجولة 29 من الدوري السعودي.

وشهدت الدقيقة 35، نجاح رياض محرز في هز شباك الرياض بهدف رائع جاء عبر تسديدة ساقطة.

وحصل محرز على تمريرة رائعة خلف المدافعين ثم أودع الكرة في الشباك، لينتزع قلوب الجماهير، قبل أن يقرر الحكم، إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وأوقف الحكم، اللعب من أجل سماع قرار غرفة الفار، والتي أكدت وجود اللاعب الجزائري في موقف تسلل.

ويعتبر محرز من أفضل نجوم الموسم في الدوري السعودي، حيث سجل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة في 28 مباراة مع "الراقي" بمختلف البطولات.