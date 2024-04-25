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رياضة

تسابق أوروبي على نجم جزائري

26 افريل 2024 ()

38serv

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بات النجم الجزائري، محمد الأمين عمورة، هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، وذلك في ظل العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.

وحسب شبكة "سكاي ألمانيا"، فإن الأمين عمورة يتمتع باهتمام آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ للحصول عليه، كما يتمتع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، باهتمام برايتون الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وخاض الدولي الجزائري 23 مباراة في الدوري البلجيكي هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 17 هدفًا.

وأضافت الشبكة أن الفريق البلجيكي يرغب في الحصول على 20 مليون أورو، للسماح برحيل الأمين عمورة، علما بأنه انضم للفريق مقابل 4 ملايين فقط.

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