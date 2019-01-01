تمكن حزب جبهة التحرير الوطني ببسكرة من الظفر بمقعد في مجلس الأمة، عاد لفائدة البرلماني السابق شنوفي سليم على حساب برلماني سابق من الأرندي عدلان مناني. الملفت أن الأفالان استطاع أخيرا إنهاء سيطرة الغريم الذي تعود على الفوز بأريحية في أربع نسخ سابقة متتالية حتى صار قاعدة. وتساءل البعض: ما الذي تغير حتى انقلبت الأمور، ودون شك فإن القيادة الجديدة التي تزعمها رئيس اتحاد بسكرة فارس بن عيسى الذي عقد عدة تحالفات مع حمس والمستقبل وتوحيد المناضلين صنعت الفارق ووضعت نهاية لسيطرة الأرندي.