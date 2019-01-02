تعرض مسجد في مدينة مالمو السويدية لهجوم مسلح، الثلاثاء.

وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية في خبر أوردته، إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.

وقالت متحدثة شرطة المدينة آنا غورانسو، في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت إلى كسر ثلاثة من زجاج نوافذ المسجد، وإنه تم بدء تحقيق بشأنها.

بدوره، قال الرئيس المشرف على الجمعية التي يتبع لها المسجد، كريم لونة، إن "سكان المنطقة كانوا قد ظنوا أن أصوات العيارات النارية التي سمعوها ناجمة عن الاحتفالات برأس السنة، إلا أننا لاحظنا أن زجاج النوافذ الخارجية للمسجد قد انكسرت، لذا قمنا بإخبار الشرطة". وأضاف أن الشرطة عثرت على رصاصات في المنطقة، مبينا أنهم لا يعرفون حاليا سبب الهجوم المسلح.

وأشار إلى أن الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وأنه لم يتم توقيف أحد حتى مساء اليوم على خلفية الحادثة.