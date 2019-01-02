انضم المهاجم الجزائري لنادي دفاع تاجنانت كريم عريبي اليوم الأربعاء إلى نادي النجم الساحلي التونسي بعقد مدته أربعة مواسم، حسبما كشفت عنه تشكيلة مدينة سوسة على موقعها الرسمي.

وسجل عريبي (24 سنة) 10 أهداف خلال النصف الأول للموسم محتلا المركز الثاني لأحسن الهدافين بعد زكريا نعيجي (نادي بارادو) بـ11 هدفا.

وتقمص ألوان النجم الساحلي عدد من اللاعبين الجزائريين أبرزهم كان الهداف الحالي لنادي السد القطري بغداد بونجاح (2013-2015).

وبهذا يصبح اللاعب الجزائري الثاني الذي يلتحق بالبطولة التونسية خلال الميركاتو الشتوي بعد مهاجم نادي بارادو طيب مزياني الملتحق بصفوف الترجي التونسي لثلاثة اعوام ونصف.

وضم النجم الساحلي المدرب الفرنسي روجي لومير (77 سنة بعقد مدته عام ونصف قابل للتجديد.

ويخلف لومير، المتوج في 2014 بكأس تونس مع النجم الساحلي، البلجيكي جورج ليكنس، المقال نهاية نوفمبر الفارط بعد شهرين فقط عن تعيينه.

ويحتل النجم الساحلي المركز السادس من بين 14 فريقا ينشطون في البطولة التونسية برصيد 18 نقطة، متخلفا عن المتصدر النادي البنزرتي بثماني نقاط (26 نقطة).